Festa 25 aprile “sfrattata” dal mercato a Merate: flash mob col tricolore tra le bancarelle

Merate (Lecco), 25 aprile 2023 – Il tricolore disteso tra le bancarelle e Bella ciao cantata tra venditori ambulanti e avventori del mercato cittadino. Una ventina di cittadini questa mattina ha improvvisato una sorta di flash mob in centro a Merate per commemorare il 25 aprile e protestare contro lo sfratto della Festa della Liberazione. Proprio per lasciare posto allo svolgimento del mercato settimanale del martedì, il sindaco ha infatti deciso di rimandare al pomeriggio la tradizionale celebrazione ufficiale del 25 aprile che si è sempre svolta al mattino.

Il momento commemorativo istituzionale inoltre è stato pure spostato nella nuova piazza dietro al municipio, che si intitola piazza Libertà, un luogo isolato e defilato, al posto che in piazza degli Eroi, davanti alla statua della Vittoria e al monumento ai caduti, dove sono in corso i lavori di riqualificazione urbana.

A organizzare il flash mob sono stati gli attivisti del Partito democratico, ma all'iniziativa ha aderito pure chi non ha tessere di partito in tasca. “La memoria è prioritaria rispetto ad altre scelte - spiega il segretario dem meratese Mattia Salvioni -. Dobbiamo vigilare ed essersi fermi, specie in questi giorni in cui la libertà non è affatto scontata”.