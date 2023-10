Fanno sparire dagli scaffali 38 confezioni di lamette. Bloccati dai carabinieri

Un furto di 38 confezioni di lamette da barba, per un valore di oltre 1000 euro: è stato commesso da Alexander Andrei Curt, 21 anni Ioana Raducanu, 35 anni, entrambi rumeni senza fissa dimora, mercoledì all’Esselunga di Fino Mornasco. I due sono stati visti dagli addetti alla vigilanza, che hanno chiamato i carabinieri. Arrestati per furto aggravato, sono stati portati ieri a processo, dove il ragazzo ha patteggiato 6 mesi di condanna, in quando gravato già da precedenti, e la donna 4 mesi. La merce era stata nascosta in uno zaino e una borsa che i due avevano al seguito, oltrepassando le casse dopo aver pagato solo un pacchetto di caramelle, ma sono stati visti e riconcorsi dalle guardie giurate.