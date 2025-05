Guasti e lavori, treni a rilento. Dalla Brianza alla Valtellina disagi per studenti e pendolari

Prima i lavori alla linea che si sono protratti più del previsto, poi un problema agli impianti in stazione a Cernusco Lombardone, infine un guasto a un passaggio a livello. Quella di ieri è stata una giornata tragica per i pendolari di due linee: la locale LeccoMilano via Carnate e la regionale Sondrio-Lecco-Milano, che condividono parte del tracciato, sui cui binari la circolazione in mattinata è rimasta sospesa a lungo. Ad andarci di mezzo sono stati quindi sia i pendolari brianzoli, sia lecchesi, sia della Valtellina. "La circolazione della linea ha subito rallentamenti e variazioni per il prolungamento dei lavori notturni di manutenzione infrastrutturale tra le stazioni di Calolziocorte-Olginate e di Carnate-Usmate", l’annuncio da Trenord ai pendolari rimasti a piedi in banchina. Sono lavori cominciati il mese scorso che stanno eseguendo i tecnici di Rfi, in seguito al quale alcune fermate erano state soppresse. "I treni hanno subito ritardi fino a 30 minuti per un guasto agli impianti nella stazione di Cernusco-Merate, che ha richiesto una riduzione di velocità", la seconda comunicazione a stretto giro di posta. Diverse sia le corse cancellate, sia i cambi di partenza e capolinea. Per provare a limitare i danni, sono stati attivati due bus navetta Carnate e Lecco, ma insufficienti, perché troppo poco capienti e più lenti dei treni. La situazione è stata risolta in tarda solo mattinata mattinata. Nel pomeriggio però, a causa di un guasto a un passaggio a livello alla stazione di Monza, si sono registrati altri soppressioni, ritardi e modifiche di orario e di percorso. Tutto ciò nel giorno in cui la deputata e vicepresidente di Azione Giulia Pastorella ha depositato un’interrogazione al ministro a Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, per chiedere interventi urgenti sulla stazione di Varenna, sul lago, insufficiente per accogliere le migliaia di turisti.

Daniele D Salvo