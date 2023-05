Esplosione fuori dalla Tenaris Medicato un operaio contuso

Il forte boato è stato avvertito intorno alle 18.30

a Dalmine e fino nei paesi vicini. L’esplosione

è avvenuta all’esterno dell’acciaieria della Tenaris.

La spiegazione dell’azienda: "In un’area in comodato d’uso a un fornitore che gestisce la movimentazione

dei sottoprodotti dell’acciaieria, era in corso

una manovra di svuotamento del contenitore

per scorie, nella zona dedicata e segregata. L’acciaio entrato in contatto con l’acqua ha generanto lapilli molto rumorosi ma non pericolosi". Era stato segnalato un operaio ustionato. In realtà le ferite erano molto lievi, l’uomo è stato medicato sul posto.