Lecco, 4 agosto 2019 – Esodo estivo da bollino nero, anche sulla Ss 36. Secondo i tecnici di Anas la Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga durante quest'ultimo fine settimana da venerdì in poi è stata una delle strade più trafficate d'Italia insieme ai raccordi Autostradali Ra13 ed Ra14 verso i valichi di confine in Friuli Venezia Giulia, Ss 26 della Valle d’Aosta, la Ss 51 di Alemagna, la Ss 309 Romea; l'Aurelia”, l'Adriatica”, la Jonica, la Tirrena inferiore, A2 del Mediterraneo” l'A29 Palermo-Mazara del Vallo e la Tangenziale di Catania in Sicilia, prese d'assalto dai turisti diretti in vacanza.

Nel caso della Super a migliaia l'hanno percorsa per raggiungere il lago, le montagne lecchesi e la Valtellina. Rallentamenti e code si registrano anche dal tardo pomeriggio di quest'oggi domenica, durante il mini-controesodo dei villeggianti e dei turisti del week end, con code in direzione di Milano nell'attraversamento di Lecco, sul terzo ponte Alessandro Manzoni, ma anche in discesa lungo nuova Lecco- Ballabio. Anche la ex Statale risulta congestionata, specie nel Meratese, verso l'innesto in ingresso in Tangenziale Est a Lomagna.

Intanto anche a luglio la Super si è confermata essere la strada più frequentata del Nord Italia, specie all'altezza del nodo di Lecco. Venerdì 5 luglio sono passati da lì quasi 90mila automobilisti e camionisti, 86.841 conducenti per la precisione. Significa media 3.600 di media all'ora nell'arco dell'intera giornata, 60 al minuto, uno ogni secondo, ma durante il giorno, in particolare durante le fasce di punta, le cifre sono state certamente superiori. I dati sono in linea con quelli dei mesi precedenti.