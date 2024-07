Esino Lario, cappotta col trattore: grave agricoltore di 74 anni

Esino Lario (Lecco), 19 luglio 2024 – Ha rischiato di morire schiacciato dal suo stesso trattore. Un agricoltore di 74 anni ha sbagliato manovra mentre era alla guida del suo trattore e si è ribaltato. Dopo essere stato soccorso, è stato trasferito d'urgenza con l'eliambulanza in ospedale. L'incidente è successo nella tarda mattinata di oggi a Esino Lario, piccolo paese tra la spinda lecchese del lago di Como e le Grigne. Il 74enne, che abita in paese, è stato trovato fuori dalla cabina del suo mezzo agricolo, dissesto sul prato, come se fosse stato sbalzato fuori. E' stato soccorso dai volontari del Soccorso bellanese insieme ai soccorritori dell'eliambulanza di Areu di Como. Sul posto anche i vigili del fuoco. Ha riportato diversi traumi, ma era conoscente. Dopo essere stato trattato e stabilizzato dai soccorritori, è stato trasferito d'urgenza con l'eliambulanza all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia di Como.