Erve isolata per frana, cessa l'allerta meteo: la Sp 181 riapre lunedì mattina

Erve (Lecco), 11 febbraio 2024 – Erve resta isolata, ma ancora per poco. Salvo un imprevisto peggioramento delle condizioni meteo, lunedì mattina alle 6 riapre la Sp 181, l'unico collegamento da e per il il piccolo paese di 700 abitanti della Valle San Martino. La provinciale è chiusa da venerdì pomeriggio in seguito ad una frana che ha pure investito due automobilisti in transito, che però fortunatamente, nonostante i danni alle loro macchine, non sono rimasti feriti.

L'annuncio

Ad annunciare la riapertura è il vicepresidente della Provincia di Lecco Mattia Micheli: “Oggi, i tecnici incaricati sono riusciti a svolgere i sopralluoghi necessari per poter riaprire, una volta migliorate le condizioni meteorologiche, la Sp 181 che congiunge il territorio di Calolziocorte con il comune di Erve. La riapertura è prevista per domani mattina alle 6”. Il responsabile della Viabilità e della Protezione civile dell'amministrazione provinciale ha già firmato l'ordinanza di revoca della precedente ordinanza di chiusura della strada.

Il meteo

Non è possibile riaprire già quest'oggi il passaggio perché al momento permane l'allerta meteo arancione. I detriti finiti sulla carreggiata sono stati comunque rimossi, come è stato disgaggiato il materiale pericolante dal versante da cui si è verificato il dissesto. In prossimità del punto dove lo smottamento ha travolto la provinciale, aprendo alcuni crateri nel fondo stradale e sfondando i parapetti in metallo, sono stati inoltre posizionati new jersey in cemento in grado di contenere e bloccare eventuali distacchi minori.