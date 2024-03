Edoardo Galli scomparso, le ultime ore da Colico a Milano: cosa sappiamo sul telefono e sulle misteriose valigette

Colico (Lecco), 28 marzo 2024 – Edoardo Galli, invece che andare a scuola, una volta arrivato a Morbegno è rimasto una quarantina di minuti in stazione, ha scambiato due chiacchiere con gli amici, ha gironzolato nei paraggi, poi ha ripreso il treno. È salito sul Regioexpress 2817 delle 8: Colico, Bellano, Varenna, Mandello del Lario, Lecco, Monza, infine alle 9.40, con una puntualità quasi insolita, è arrivato a Milano Centrale.

Le immagini delle telecamere di sicurezza lo hanno immortalato sulla banchina dei binari alle 9.44 e 34 secondi mentre si incammina da solo verso l'uscita, poi, dopo mezzo minuto, alle 9.44 e 59 secondi è stato immortalato mentre varca i tornelli. Indosso ha un giubbino di jeans blu scuro, sotto un pile color beige che si intravede dalla giacca aperta, pantaloni beige, ai piedi scarpe bianche “Adidas” con righe blu tipo il modello Gazzelle. In spalla tiene il suo zaino e nella mano destra stringe due cartellette bianche, di quelle dove si mettono i disegni, la riga e le squadre. Dentro probabilmente ci sono pure i suoi due passaporti da cittadino italiano e da cittadino russo.

È l'ultimo fotogramma di Edoardo. Risale a giovedì scorso, il giorno della scomparsa del sedicenne di Colico di cui si è persa ogni traccia. Successivamente il nulla, solo tante ipotesi, congetture, dubbi, soprattutto l'angoscia di papà Alessandro e mamma Natalia, che non riescono proprio a immaginare le motivazioni dell'allontanamento del figlio e non hanno idea di dove potrebbe essere.

Il procuratore capo della Procura della Repubblica di Lecco Ezio Domenico Basso, che sta coordinando le indagini, smentisce le indiscrezioni secondo cui Edoardo sarebbe stato filmato mentre mangia un gelato, parla con qualcuno o si incammina con un fantomatico conoscente. “Non ci sono al momento ulteriori riprese che lo ritraggono dialogare o in compagnia di altre persone”, spiega in una nota ufficiale.

Da Milano Centrale, Edoardo potrebbe essere andato ovunque e con chiunque. Dove, con chi e perché nessuno al momento pare saperlo. Il suo telefonino risulta spento, non aveva bancomat né carte di credito e non è nemmeno chiaro se abbia portato con sé soldi ed eventualmente quanti. “L'incertezza ci devasta”, commenta papà Alessandro.

Tutte le ipotesi e tutte le piste restano valide. Gli investigatori non tralasciano nulla, stanno scandagliando ogni aspetto della sua vita e stanno analizzando pure il suo computer nella speranza di scovare qualche indizio che li conduca fino a lui. Ai genitori non interessa nemmeno più ora sapere le motivazioni della sua fuga né i dettagli della sua sparizione: “Vogliamo solo che stia bene e che ce lo faccia sapere”.