Due aree dedicate ai turisti tabagisti. In attesa di prendere i traghetti sul Lario

Un’area "protetta" per i turisti tabagisti in attesa di imbarcarsi ad Abbadia Lariana. Nella speranza che magari non "invadano" le altre zone. Un po’ il contrario di quanto succede altrove, come a Singapore, o in Giappone, dove invece si può fumare solo in appositi "recinti".

Ad Abbadia Lariana sono state istituite due zone riservate ai fumatori: una al molo, l’altra al pontile, le più frequentate dai turisti che sbarcano o si imbarcano per crociere e traversate sul lago di Como o che si fermano ad ammirare il paesaggio. "Area fumatori - Smoking area", recitano altrettanti cartelli che indicano le zone. Nelle aree per fumatori ci sono poi naturalmente posacenere dove buttare i mozziconi per evitare che vengano gettato a terra o, peggio, in acqua.

Il promotore dell’iniziativa è Fabiano Moneta, referente locale degli ambientalisti del movimento Plastic free. Quelle di Abbadia sono le prime aree per fumatori targate Plastic free certamente sul lago di Como e in Lombardia. "Mi sono sentito in dovere di fare qualcosa per l’annoso problema dei mozziconi dispersi in giro - spiega Moneta -. Da pensionato delle Cemb di Mandello mi è poi venuto in mente di chiedere ai miei ex datori di lavoro un contributo per l’acquisto di due aree smoking e parlarne con il sindaco".

Ora tocca ai turisti tabagisti fare la loro pare e contribuire a mantenere un ambiente pulito e decoroso per tutti. E forse anche contribuire a non intossicare chi non fuma, limitandosi a fumare solo nelle due zone indicate. Un poco come a Milano o appunto in molti altri Paesi. Il sindaco Roberto Azzoni da parte sua ringrazia i volontari di Plastic free e gli sponsor "per il concreto supporto".

D.D.S.