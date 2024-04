Dorio, cade nel bosco e picchia la testa: missione notturna per soccorrere un pensionato di Bellano

Dorio (Lecco), 19 aprile 2024 – Intervento notturno per i tecnici del Soccorso alpino, i vigili del fuoco e i soccorritori di Areu. Ieri sera un pensionato di 68 anni di Bellano ha accusato un malore in mezzo al bosco vicino alla sua baita nella zona di Posallo, verso Dorio. Per il mancamento, è caduto a terra e ha picchiato la testa, senza più riuscire a rialzarsi.

Per soccorrerlo si sono messi in marcia sei volontari del Soccorso alpino di una squadra di Premana della stazione di Valsassina e Valvarrone. Tra loro anche infermiere che presta servizio tra le fila del Cnsas e i vigili del fuco del Saf, addestrati per interventi in ambiente speleo alpino fluviale, mentre dalla base di Caiolo sono decollati i soccorritori dell'eliambulanza di Sondrio.

Il 68enne, dopo essere stato raggiunto e stabilizzato, è stato evacuato in sicurezza e trasferito d'urgenza all’ospedale Sant'Anna di Como. L'intervento di salvataggio è durato un paio d'ore.