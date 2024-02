Don Isidoro, un prete da beatificare. Gli Amici si affidano al postulatore

Don Lolo, "un prete felice", come si definiva lui stesso, e magari, in futuro, beato o santo. Don Isidoro Meschi, sacerdote originario di Merate, aveva soli 46 anni quando il 14 febbraio 1991 fu assassinato a Busto Arsizio, dove svolgeva il suo ministero pastorale. Erano le 22 di un giovedì, la sera di San Valentino: Maurizio, 22 anni, un amico psicolabile, lo cerca con in tasca un coltello; la madre di Maurizio mette in guardia don Lolo, ma lui, che non respingeva nessuno e voleva proteggere gli altri ragazzi ospiti della cascina trasformata in comunità di recupero, va lo stesso incontro a Maurizio, a braccia aperte. Maurizio lo pugnala dritto al cuore e lo uccide all’istante. Mentre don Lolo si accascia esanime, sul volto compare un sorriso, di serenità e di perdono.

Don Lolo sapeva che era giunto il suo momento: qualche mese prima aveva scritto il testamento spirituale, letto poi durante il funerale, concelebrato da 150 sacerdoti e due vescovi, alla presenza di 20mila persone.

"Sono certo che questa morte sarà un grande segno evangelico – sono state le parole del cardinale Carlo Maria Martini, durante la messa di suffragio il giorno prima delle esequie –. Non è una morte come le altre, non è una semplice disgrazia, non è una semplice perdita di un prete giovane da cui speravamo molto, non è un semplice vuoto ma un grande segno evangelico. Chissà che un giorno non possa essere un segno per tutta la Chiesa e fare parte della santità della Chiesa".

La profezia della canonizzazione al momento non si è avverata, il processo verso l’onore degli altari non è stato nemmeno avviato. Mariella, sorella di don Lolo, e gli Amici di don Isidoro, che nel 2007 si sono riuniti in associazione per custodirne la memoria, approfondirne la conoscenza e diffonderla, hanno per questo incaricato un postulatore: è l’avvocato Enrico Solinas, giudice laico del Tribunale ecclesiastico. "Ciò non implica che sia già iniziata la causa di beatificazione di don Isidoro – specificano gli Amici – ma la presenza del postulatore permetterà di delineare meglio il percorso di studio e di approfondimento che si spera possa condurre in futuro a intraprendere quel cammino di beatificazione tanto sperato da molti".