Dolzago (Lecco), 2 gennaio 2020 - Sette persone sono state ricoverate in diversi ospedali fra Lecco ed Erba per intossicazione da monossido di carbonio; due sono bambini di 7 e 10 anni. A quanto riferisce Areu Lombardia, tutti sono stati ricoverati in codice giallo con sintomi da intossicazione; alcuni con cefalea, nausea e vomito.

Si tratta di una donna di 38 anni, una donna di 47, un uomo di 45 anni e due bambini di 10 e 7 anni. Il fatto è avvenuto in una palazzina a Dolzago, nel Lecchese.