Dimore e piatti tipici allo SloWeekend

Un week-end per scoprire il lago di Como con gli occhi e il palato, grazie alle guide esperte di Slow Food: il 18 e il 19 marzo SloWeekend alla scoperta di Bellagio, Menaggio, Varenna e Tremezzina e dei loro piatti tipici. Sabato alle 10 a Varenna al Castello di Vezio si potrà gustare un aperitivo con polenta e missoltino, il "re del lago", ammirando una splendida veduta del Lario dalla terrazza panoramica. Nel pomeriggio, alle 14.30, tour coast to coast di Bellagio esplorando le frazioni meno note e più suggestive della Perla del Lario, con degustazione di prodotti tipici al Ristorante Silvio accompagnata dai racconti di pesca nel lago di Cristian Ponzini. Domenica ci si sposterà sull’altro ramo del lago, l’appuntamento è alle 10 a Villa Carlotta e ai suoi magnifici giardini, alla scoperta degli antichi coltivi. Sui terrazzamenti, ammirando gli ulivi secolari, si gusteranno prelibatezze locali prodotte con la collaborazione della cooperativa Azalea.

Nel pomeriggio alle 14 la conclusione a Menaggio con un tour a piedi dal lungolago fino a Loveno, dove Villa Vigoni aprirà eccezionalmente le porte per una visita del giardino e degli interni e per una degustazione in villa con prodotti a km 0.

R.C.