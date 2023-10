Differenziata. Comune al Top

A Bellano, il borgo degli artisti e paese dell’Orrido che piace, si ricicla e si differenzia. La raccolta differenziata della spazzatura, ha raggiunto una quota dell’87%, rispetto alla media provinciale del 77%. Ad agosto è andata ancora meglio: la quota di raccolta differenziata è arrivata all’89%, un dato incredibile per la presenza di migliaia di turisti e villeggianti, che spesso, in molti altri posti non differenziano. "Con l’introduzione del sacco rosso, da ottobre 2022, la raccolta della frazione indifferenziata è diminuita del 48%, mentre si sono registrati incrementi di raccolta differenziata, in particolare per il sacco viola multimateriale cresciuti del 71% e l’organico aumentato del 12%", spiega il sindaco Antonio Rusconi. Chi sgarra del resto non sfugge ai controlli e paga: Negli ultimi mesi sono state elevate 85 sanzioni.