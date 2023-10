Detenuto muore in carcere. A stroncarlo un malore

Probabilmente è stato un infarto la causa del decesso di un detenuto della casa circondariale "Nerio Fischione", mercoledì. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in Pronto soccorso, ma non ce l’ha fatta. La vicenda ha creato qualche preoccupazione dentro e fuori il carcere, viste le vicende di cronaca che sempre più riguardano gli istituti penitenziari. Per ora non sono state fornite informazioni ufficiali, ma si sarebbe trattato di un malore. Intanto, però, non termina la scia di violenza all’interno del carcere cittadino di Canton Mombello. Secondo quanto denunciato dalla Fp Cgil Polizia Penitenziaria, giovedì, durante le lezioni all’interno delle aule scolastiche, è scoppiata una violenta rissa tra due detenuti, “armati” di lamette con il rischio che si innescasse il coinvolgimento anche di altri soggetti presenti numerosi. Secondo la ricostruzione fornita, il tempestivo intervento di due poliziotti, un sottufficiale e un Assistente Coordinatore, ha scongiurato il peggio, ma nel tentativo di bloccare i due facinorosi, gli agenti hanno riportato varie contusioni alla schiena finendo in Pronto Soccorso. Il coordinatore regionale Calogero Lo Presti ha stigmatizzato i vari disordini che in questo periodo si stanno susseguendo all’interno di quel contesto carcerario, evidenziando l’apprensione "per il personale di Polizia penitenziaria che ormai è esasperato per le mancate tutele sul luogo di lavoro". F.P.