Dervio, ormeggi abusivi in porto: individuati sette portoghesi del posto barca

Dervio (Lecco), 23 settembre 2025 – Portoghesi del posto barca. I militari del Servizio aeronavale della Finanza di Como ne hanno individuati sette. Ormeggiavano la loro barca nel porto di Dervio in posti non loro e senza nemmeno pagare il conto. I sette abusivi sono stati costretti a spostare le loro imbarcazioni e sono stati multati.

Nei giorni scorsi, i finanzieri del Roan di Como, il Reparto operativo aeronavale, insieme agli ispettori dell'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori di Menaggio, a cui compete l'assegnazione degli ormeggi, hanno svolto un controllo in ambito demaniale nel porto di Dervio. venivano utilizzati illegittimamente senza neppure corrispondere il previsto canone. I militari della Stazione navale Lago di Como hanno, pertanto, disposto la rimozione delle unità navali “abusive” tra motoscafi, gommoni e barche a vela, e hanno elevato, nei confronti dei contravventori, le previste sanzioni amministrative pecuniarie.

“L’operazione di servizio si colloca nell’ambito delle più ampie attività di controllo economico del territorio sulle sponde del Lario, svolte dai militari della Guardia di finanza in stretto raccordo con i dirigenti l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori, volte a contrastare fenomeni di illegalità lungo la fascia costiera”, spiega il capitano Alessandro Chierighini.