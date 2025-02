Dervio, cucciola di capriolo in difficoltà: soccorsa e salvata dagli agenti della Provinciale

Dorio (Lecco), 17 febbraio 2025 – Immobile, accucciata a terra, lungo un sentiero in mezzo ai boschi, palesemente in difficoltà. Perché la cucciola di capriolo fosse in quello stato non si sa, ma aveva evidente bisogno di aiuto. L'hanno soccorsa gli agenti della Polizia provinciale di Lecco.

L'animale è stato segnalato da alcuni escursionisti a Dorio, in località Vezze. I poliziotti della Provinciale non hanno avuto alcuna difficoltà ad avvicinare il capriolo, quasi capisse che erano lì solo per aiutalo.

Dopo essere stato immobilizzato e bendato per non spaventarlo ulteriormente, è stato trasferito al Cras Stella del Nord di Calolziocorte, il Centro di recupero per animali selvatici gestito dai volontari della Leidaa, la Lega italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente.

L'esemplare di capriolo salvato è una femmina di circa un anno e mezzo. Si escluse sia stato ferito da bracconieri o altro. Probabilmente non stava semplicemente bene.