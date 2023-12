Degustazioni e artigianato: percorsi esperenziali in Franciacorta

Secondo i dati Ocse, l’Italia è tra i paesi che hanno i giovani con maggior rischio di obesità e con maggior sedentarietà. L’esperienza turistica enogastronomica diventa quindi occasione per acquisire abitudini più salutari, migliorare la consapevolezza nutrizionale e le proprie abitudini. Sette turisti su dieci vorrebbero trovare in vacanza menù con ricette salutari. E gli imprenditori rispondono: in provincia di Brescia, ad esempio, Marco Donda, amministratore di Franciacorta Tour, ha organizzato un percorso esperenziale tra il capoluogo e Montenetto, in collaborazione con Cna Turismo e Commercio Brescia.

"Durante questa esperienza sensoriale – spiega Donda – sarà possibile degustare i prodotti del territorio e provare il lavoro degli artigiani del restauro, con il coinvolgimento di quattro realtà espressione della tradizione e dell’artigianalità, che hanno saputo fare rete: il laboratorio di restauro di Ivana e Renato Giangualano, il birrificio artigianale Riversa, Tenuta La Vigna e il ristorante La Pastorella".

Roberto Canali