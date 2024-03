Dalla Regione: "Un sostegno per i vigneti"

Incremento di fondi per i terrazzamenti: garantito il finanziamento di tutte le domande ammesse. Approvata ieri dalla Giunta lombarda la delibera, proposta dall’assessore alla Montagna di Regione Lombardia, Massimo Sertori, in cui si procede all’incremento della dotazione economica del “Bando terrazzamenti 2023“, che ammonta a 1.263.885,36 euro. Un’operazione molto gradita in Valtellina, area caratterizzata dai terrazzamenti coi muretti a secco che, ciclicamente, hanno bisogno di interventi di manutenzione. "Visto il grande successo dell’iniziativa - spiega l’assessore Sertori - stanziamo queste nuove ed importanti risorse, derivanti dal fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), al fine di garantire il totale finanziamento di tutte le domande ammesse al contributo e per realizzare un maggior numero di interventi. Per questo bando sono pervenute ben 340 domande di finanziamento, di cui 295 ammesse al contributo".

La misura, rivolta a Enti locali, soggetti di natura pubblica e privata, proprietari, conduttori o possessori delle superfici/immobili oggetto di intervento "prevedeva una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro - ricorda Sertori -. La stessa persegue le finalità della salvaguardia e dello sviluppo del territorio montano e della tutela del paesaggio agrario e finanzia, in particolare, la realizzazione di interventi di ripristino, conservazione e parziale completamento di elementi strutturali del paesaggio agrario nel contesto montano (terrazzamenti, muretti a secco e altri interventi), con ricadute positive sul rilancio e sul sostegno all’economia locale". A seguito dello scorrimento della graduatoria, la delibera definisce inoltre i termini per la realizzazione degli interventi al 31 marzo 2025 e per la rendicontazione da parte delle Comunità Montane al 31 maggio 2025.