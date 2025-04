Da Lecco fino a Milano recando la pergamena coi nomi dei partigiani

Una bicistaffetta partigiana da Lecco a Milano. La organizzano l’Anpi provinciale e i cicloamatori della Fiab di Lecco per venerdì, 80esimo anniversario della Liberazione. La bicistaffetta, intitolata “Un Testimone per il futuro“, si snoderà per 60 chilometri in quattro tappe: Oggiono, Casatenovo in piazza Repubblica con punto ristoro, Monza e Milano in piazza Duomo. Come ogni staffetta, c’è un testimone: una pergamena con i nomi delle staffette partigiane. La consegna del testimone a Lecco si terrà giovedì alle 17 nel cortile del municipio; la partenza venerdì alle 7.30, anche in caso di pioggia. Per partecipare, comunicare il proprio nominativo a lecco@ciclabile@gmail.com oppure segreteria@anpilecco.it. Ulteriori info: www.anpilecco.com.