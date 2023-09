Dà in escandescenze e spacca le bottiglie Un cinquantenne noto alle forze dell'ordine ha spaccato una bottiglia e dato in escandescenze in un supermercato a Luino, spaventando dipendenti e clienti. I carabinieri sono riusciti a calmarlo, ma è l'ultimo episodio di una serie: servono più controlli per garantire sicurezza.