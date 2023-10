Cremeno, rapine in banche della Svizzera: arrestato 45enne

Cremeno (Lecco), 17 ottobre 2023 – In manette il frontaliero delle rapine.I carabinieri di Lecco hanno arrestato un italiano di 45 anni. I giudici elvetici lo hanno processato e condannato per una serie di rapine messe a segno nel 2018: ha colpito in diverse banche svizzere del cantone Argovia, uno dei più a nord della Svizzera.

Per compiere le rapine andava avanti e indietro dalla Valsassina, come un frontaliere. I militari lecchesi lo hanno rintracciato a Cremeno. Il 45enne era già stato catturato e aveva già scontato in Svizzera tre anni di carcere. Ora però gli è arrivato il resto del conto che deve finire di pagare con la giustizia elvetica.

Era stato già arrestato pure per spaccio di droga. Adesso si trova in carcere a Pescarenico, dove finirà di scontare il residuo di pena. A firmare il suo mandato di cattura sono stati i magistrati dell'Ufficio Esecuzioni penali della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli.