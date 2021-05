Lecco, 17 maggio 2021 – Calano i ricoveri per Covid in ospedale, ma non i pazienti gravi. Nelle ultime due settimane i pazienti malati di coronavirus negli ospedali di Lecco sono diminuiti da 179 a 132, cioè 47 e il 30% in meno: all'Alessandro Manzoni di Lecco attualmente i pazienti Covid ricoverati sono 76 rispetto ai 104 di quindici giorni fa e al San Leopoldo Mandi sono 56 rispetto ai 74 di inizio mese. Mentre i pazienti sottoposti a ventilazione assistita con la c-pap sono passati da 17 a 7, i pazienti più gravi ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono scesi da 14 solo a 13. A Lecco sono aumentati da 8 a 9, a Merate sono calati da 6 a 4. Poco più di un mese fa, il 12 aprile, i pazienti Covid ricoverari erano 278, di cui 173 al Manzoni e 105 al Mandic. I pazienti più gravi ricoverati nelle terapie intensive erano 26, cioè il doppio, 20 all'ospedale di Lecco e 6 a Merate.



Dall'inizio della pandemia sono morti 942 lecchesi per Covid, di cui 11 a maggio, 27 nell'ultimo mese. A Lecco le vittime di coronavirus sono in tutto 144, a Merate, seconda città della provincia, 47. I lecchesi a cui è stato diagnosticato il coronavirus complessivamente sono 24.510, pari al 7,3% della popolazione, con una mortalità del 4% sul totale dei contagiati. A Lecco le persone risultate positive dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono arrivate a quota 3.798. A Merate con 1.012 casi totali dall'inizio della pandemia la situazione è nel complesso stabile. “Con gli ultimi casi rilevati, superiamo però la soglia psicologica dei mille positivi da inizio emergenza – sottolinea il sindaco Massimo Panzeri -. Raccomando nuovamente a tutti l’osservanza delle vigenti norme, in particolare nei luoghi pubblici”.

