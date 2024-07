Lecco, contagi Covid in aumento: quattro pazienti ricoverati in ospedale

Lecco, 25 luglio 2024 – I contagi di Covid aumentano, ma non esplodono, almeno non in provincia di Lecco. Attualmente sono quattro i pazienti ricoverati negli ospedali di Lecco e di Merate. Nessuno è grave. Tre sono ricoverati all'Alessandro Manzoni del capoluogo, uno al San Leopoldo Mandic di Merate. Nessuno si trova in terapia intensiva e nessuno è sottoposto a c-pap, cioè a ventilazione forzata. I contagi di Covid sono in aumento rispetto al passato, ma il numero dei positivi al momento è basso e costante. I pazienti positivi vengono riscontrati non tanti perché presentano sintomi specifici, ma perchè tutti i pazienti che devono essere ricoverati, vengono ancora sottoposti a tampone: molti dei positivi sono asintomatici e non manifestano alcun disturbo specifico. L'attenzione resta comunque massima.

Complessivamente dal febbraio 2020, quando si sono cominciate a contare le persone positive al Covid, sono stati contagiati almeno 133.598 lecchesi: quattro lecchesi su dieci sono stati quindi contagiati. Più di 1.300 purtroppo sono morti. I paesi dove si è registrata una percentuale maggiore di contagi sono Montevecchia, Rogeno, La Valletta Brianza, Costa Masnaga, Casatenovo, Osnago e Colico. Le città dove si è invece registrato il maggior numero di positivi sono Lecco, Merate, Casatenovo, Calolziocorte, Valmadrera e Mandello del Lario. In Lombardia i contagi sono stati invece in tutto 4 milioni 350mila, i decessi 48mila. Attualmente i positivi sono 2.222 e i pazienti ricoverati con Covid 96, di cui 3 in terapia intensiva.