Cortenova: il caposquadra del Soccorso alpino Sergio sposa Valeria. Un ponte di piccozze per salutarli

Cortenova (Lecco), 8 maggio 2023 – Un ponte di piccozze per il matrimonio del caposquadra del Soccorso alpino. L'altro giorno nella parrocchiale di Cortenova, in Valsassina, si sono sposati Sergio Uberti e Valeria.

I due sposi

Sergio, 29 anni, 10 dei quali con la divisa e l'elmetto del Soccorso alpino e speleologico lombardo, è per il secondo mandato consecutivo da 6 anni il caposquadra di Barzio del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone. Valeria è invece un giovane medico di Pasturo.

L’omaggio degli amici

Dopo esseri promessi amore eterno davanti a Dio e agli invitati alle notte, all'uscita dalla chiesa, hanno trovato ad aspettarli schierati in picchetto d'onore tutti i volontari del Soccorso alpino. Gli angeli della montagna hanno alzato e incrociato le loro piccozze a formando una sorta di ponte sotto cui sono passati i due novelli sposi, proprio come succede con l'arco di sciabole per i militari delle diverse forze dell'ordine.

“La stazione ha festeggiato con loro - commenta il capostazione Alessandro Spada – Un augurio a Sergio e Valeria e un grazie enorme ai familiari dei nostri volontari, senza i quali non potrebbero avere il sostegno necessario per continuare a salvare vite e per dedicare tanta parte della loro vita alla comunità”.