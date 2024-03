Corsa a tre al municipio. Vent’anni dopo c’è Perego

L’ex sindaco di Merate per due mandati ci riprova vent’anni dopo. Dario Perego, 70 anni il prossimo 13 aprile, di professione medico di base e dentista, per servizio civico consigliere comunale di maggioranza per due legislature dal 1975 al 1985 e primo cittadino per per altre due legislature dal 1995 al 2004, oltre che candidato sconfitto alla presidenza della Provincia nel 2004, si candida alle prossime imminenti elezioni comunali per provare a guidare per la terza volta la città.

Ciellino doc, oltre che meratese doc, dopo essere estato uno degli uomini di punta della Dc, del nuovo Partito popolare italiano dopo la morte della Balena bianca, quindi dell’Udc, di Forza Italia e del Popolo delle Libertà, punta certamente agli elettori di centrodestra e ai tanti scontenti e gli scontentati del e dal borgomastro uscente Massimo Augusto Panzeri, 53 anni, che tenta il bis, con gli esponenti di quel che resta del centrodestra non più unito. Con il sindaco uscente si schiereranno infatti presumibilmente solo leghisti e fratelli d’Italia, in un gruppo ribattezzato Prospettive per Merate, al posto di Più prospettiva come adesso. Le indiscrezioni circolavano da tempo, ora però è ufficiale "Non mi candido contro qualcuno, ma mi candido per i meratesi – spiega Dario Perego -. La passione per la politica, l’amministrazione e la mia città c’è sempre stata e c’è ancora. Merate e i meratesi si meritano di più di quanto è stato riservato loro in quest’ultimo periodo". I componenti della sua lista, la cosiddetta terza lista, sarebbero già stati definiti, per ora tuttavia preferisce non svelarli: li renderà noti sabato prossimo, in occasione della presentazione ufficiale della sua compagine. Oltre che ai delusi del centrosinistra, Dario Perego punta pure ai potenziali elettori di centrosinistra di Mattia Salvioni, consulente d’azienda di 30 anni, ex segretario cittadino dei dem, il primo a uscire lo scoperto il mese scorso con la sua compagine ViviAmo Merate.

Alcuni, soprattutto tra i renziani di Italia Viva e i calendiani di Azione, non hanno infatti gradito che abbia rotto le trattative che erano in corso per una possibile alleanza proprio con Dario Perego. Al momento non è invece chiaro la presenza o meno con una eventuale lista autonoma, che sarebbe la quarta, dei Cinquestelle.

Daniele De Salvo