"Correte è crollato palazzo Reale, persone seppellite". Si è trattato di un falso allarme. Nessuna vittima

"Correte, è crollato Palazzo reale. Ci sono persone sotto le macerie". L’allarme è scattato la notte di Capodanno a Sartirana di Merate. Per fortuna invece non era crollato nulla, se non un pezzo di muro e di soffitto e soprattutto non c’erano persone sepolte. Chi abbia lanciato un simile allarme e perché non si sa, la telefonata di richiesta di soccorso risulta anonima. Palazzo o Ca’ reale o ex Villa Barbò, che si affaccia tra il centro della frazione e il lago di Sartirana è una sorta di piccola reggia di Merate. L’immobile risale al XVII secolo e un tempo era una dimora di campagna o di villeggiatura di alcuni nobili. Cade letteralmente a pezzi. Nell’estate del 2022 è stata acquistata sotto costo da un investitore per nemmeno mezzo milione. L’auspicio dei residenti della frazione è che lo riportasse all’antico splendore, ma al momento non è cominciato alcun intervento di recupero. D.D.S