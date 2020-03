Lecco, 7 marzo 2020 - C'è anche un sacerdote lecchese tra i pazienti ricoverati nel reparto Covid-19 dell'ospedale Manzoni di Lecco: si tratta di don Eusebio Stefanoni, vice rettore del Santurio della Vittoria di cui è responsabile don Luigi Brizzolari.

"Don Eusebio Stefanoni, sacerdote incaricato presso il Santuario della Vittoria di Lecco, è risultato positivo al Covid-19. Avendo notato sintomi sospetti, don Eusebio si è messo in una condizione di isolamento volontario da venerdi 28 febbraio", ha detto il prevosto mons. Davide Milani. E ha proseguito: "Don Eusebio non celebra pubblicamente la Messa da domenica 23 febbraio. Attualmente, da giovedì 5 marzo, è ricoverato all’ospedale Manzoni di Lecco e le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. Le persone con cui è entrato in contatto stretto negli ultimi 15 giorni (tempo di incubazione) e che si sono così esposte al rischio di contagio, sono già state contattate e per loro sono state avviate le pratiche previste".