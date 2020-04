© Riproduzione riservata

Lecco, 7 aprile 2020 – Sono più diche hanno aderito alla campagna di raccolta fondi “Aiutiamoci” lanciata dai vertici dellaper sostenere il lavoro degli operatori sanitari degli ospedali di Lecco e di Merate che stanno assistendo centinaia di pazienti affetti da coronavirus. “Abbiamo superato gli ottomila donatori – annuncia il segretario generale della Fondazione-. Ancora grazie a ciascuno di loro”. Si tratta di 8.024 privati cittadini, imprenditori, amministratori locali per conto degli enti che governano, esponenti di associazioni e varie realtà. Complessivamente sono stati donati e raccoltieuro, 507.060 euro dei quali destinati all’acquisto di dispositivi per operatori e ospiti delle strutture socio sanitarie del territorio come Rsa, centri per disabili, case di riposo e comunità protette. Proprio in mattinata, dopo due giorni di attesa alla dogano di Malpensa, sono stati consegnati due carichi di 200mila mascherine Ffp2 e di 60mila chirurgiche di cui domani potrà iniziare il terzo giro di distribuzione di mascherine, che prevede il rifornimento in 26 paesi e 36 strutture socio-sanitarie.