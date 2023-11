Lecco, controlli nei locali della movida: tre titolari collezionano 11 multe in una notte

Lecco, 18 novembre 2023 – Undici multe in tre, per una media di quasi quattro ciascuno. I poliziotti della questura di Lecco hanno staccato 11 multe a tre esercenti di locali pubblici della movida cittadina per violazioni amministrative in materia di igiene e sanità, alimenti e bevande ed autorizzazioni varie. Complessivamente tra tutti dovranno pagare un conto di 7.500 euro.

I controlli a tappeto in strada e in bar, pub e ristoranti sono scattati l'altra sera, nei rioni di Pescarenico, San Giovanni e a Germanedo. Alla retata hanno partecipato agenti della Squadra Amministrativa e della Volante, insieme ai colleghi dell'Anticrimine di Milano e agli ispettori delle Entrate e della Siae di Lecco.

I poliziotti hanno identificato 33 persone, controllato tre auto e ispezionato appunto tre esercizi commerciali, in cui sono state riscontrate 11 violazioni costate 7.500 euro ai tre titolari delle attività. E' stato multato pure un cliente perché ubriaco.