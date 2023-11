Lecco family friendly: contributi per negozi e locali a misura di bambino

Lecco, 14 novembre 2023 – La città dei Promessi sposi diventa family friendly. I proprietari di bar, ristoranti, pizzerie, negozi e boutique che trasformano le loro attività a misura di bambino riceveranno un contributo comunale. Potranno acquistare giochi, arredi e libri per i più piccoli, fasciatoi, seggioloni, scaldabiberon, stoviglie baby, allestire piccole aree gioco, per consentire ai genitori di godersi lo shopping, sorseggiare un caffè o un aperitivo e mangiare qualcosa in tutta tranquillità. Al momento sono stati messi a disposizione fino a 1.600 euro di contributo a fondo perduto per ogni esercente che presenterà domanda.

Gli assessori

“La città può essere ancora più accogliente -. spiegano gli assessori all'Attrattività territoriale Giovanni Cattaneo e alla Famiglie e ai Giovani Alessandra Durante - se i genitori sanno di poter andare in un esercizio pubblico o in un negozio che abbia uno spazio dedicato ai più piccoli. Per questo sosteniamo i commercianti che decidono di dotarsi, in modo molto semplice, di attrezzature, libri, giochi, mobili o elementi di arredo che aiutino mamme e papà a trascorrere il tempo della consumazione o dello shopping in modo più confortevole. È un piccolo segnale ma dice molto della volontà di essere sempre più attenti ai bisogni di tutti, iniziando dai più piccoli".

Confcommercio

"La scelta di sostenere le attività commerciali che si vogliono impegnare a rendere più fruibili i loro spazi ai più piccoli è indubbiamente significativa – commenta Marco Caterisano, presidente Fipe Confcommercio Lecco -. Gli esercizi commerciali, in primis bar e ristoranti, sono sempre più attenti alle esigenze delle famiglie. Potere contare su un contributo per l’acquisto di fasciatoi, seggioloni, scaldabiberon, stoviglie dedicate... o per allestire piccoli spazi dedicati ai bambini rappresenta una novità che accogliamo con piacere. Siamo certi che i commercianti di Lecco sapranno cogliere questa opportunità".

Il bando

I proprietari delle attività commerciali aperte al pubblico di Lecco possono presentare domanda a partire da oggi, martedì 14 novembre, fino alle 12 di lunedì 27 novembre 2023 via pec all'indirizzo comune@pec.comunedilecco.it indicando nell’oggetto “Bando Spazi Family”. Le richieste validamente pervenute verranno ammesse a contributo secondo l’ordine cronologico di arrivo fino a esaurimento dei fondi disponibili. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a pubblicispettacoli@comune.lecco.it o chiamare lo 0341481360. Oggetto dei contributi sono le spese sostenute nel 2023 a partire dalla data di pubblicazione del bando e interamente saldate nel 2023.