Con la droga fuggono alla Polizia locale poi lo schianto alla rotonda

Prima l’inseguimento a velocità sostenuta per cercare di scappare alla Polizia locale che li aveva intercettati all’altezza di via Gleno. Poi lo schianto a una rotonda a Villa di Serio. Qui l’auto dei fuggiaschi si è fermata, il conducente è riuscito a dileguarsi mentre il passeggero, un marocchino di 23 anni ha solo fatto in tempo a buttare uno zainetto dal finestrino. È successo la notte scorsa. Nello zainetto c’era droga, 191 grammi di hascisc, 12 di cocaina, uno di crack, una pistola a salve e un machete. Durante la perquisizione domiciliare a Almenno San Salvatore gli agenti hanno trovato altri 700 grammi di hascisc, e 30 di cocaina. Ieri mattina il 23enne è stato processato per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto in carcere.