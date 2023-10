Colpo grosso degli hacker dei bancomat

LOMAGNA (Lecco)

Colpo grosso in banca a Lomagna. Lo hanno messo a segno pirati informatici. L’altra notte hacker specializzati in furti hanno manomesso e svuotato il bancomat della filiale della Popolare di Sondrio. Hanno prosciugato circa 30mila euro. È stato un lavoro pulito, da veri professionisti, che non hanno quasi lasciato traccia del loro passaggio. I ladri 4.0 hanno craccato il sistema informatico della cassa di prelevamento continuo. Con un loro computer portatile si sono collegati direttamente al sistema di gestione, hanno bypassato i programmi di sicurezza e poi, installando un loro software sono riusciti a dare l’invio per l’erogazione di tutti i soldi disponibili, circa 30mila euro. Nessuno si è accorto di nulla fino a ieri mattina, quando i dipendenti della filiale hanno notato un foro nella scossa del bancomat.

Gli autori del colpo grosso, prima di entrare in azione, sono riusciti pure ad oscurare le telecamere del sistema di videosorveglianza a circuito chiuso. Già un paio di anni fa sempre a Lomagna gli hacker dei bancomat avevano violato pure lo sportello della Popolare di Milano e poi tentato di manomettere pure il postamat all’ufficio postale con uno skimmer, ovvero un lettore di carte magnetiche, e una tastiera aggiuntiva con sensori in grado di memorizzare i tasti premuti. Furti analoghi sono stati compiuti anche a Merate, Calolziocorte, Osnago. Probabilmente gli autori sono sempre gli stessi. Si tratta di esperti, sia di informatica, sia del crimine, perché al momento non sono stati ancora identificati, nonostante tutta la Brianza sia disseminata di decine e decine di occhi elettronici che registrano e leggono in automatico tutte le targhe dei mezzi in ingresso e in uscita dai paesi. Daniele De Salvo