Lite domestica, colpito a ciabattate dalla moglie infuriata finisce in ospedale

Lo ha colpito a ciabattate, così tante volte da spedirlo in ospedale. A mandare letteralmente a ciabattate in ospedale un quarantenne straniero che abita a Lecco, è stata l’altra notte la moglie della sua stessa età.

Cosa abbia combinato lui per meritarsi un simile trattamento o perché lei si sia arrabbiata così tanto da percuoterlo ripetutamente con le ciabatte non si sa.

Quel che è noto, il marito ha chiesto aiuto agli operatori del 112, che a loro volta hanno allertato sia i sanitari di Areu, sia i carabinieri.

Il quarantenne è stato poi trasferito in ambulanza in ospedale al Pronto soccorso di Merate, il più lontano possibile dalla moglie. A parte qualche livido su tutto il corpo, non ha comunque riportato ferite gravi.