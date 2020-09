Una sfida tricolore corsa da protagonista per Luca Colnaghi, che a fine gara è salito sul podio grazie alla terza posizione conquistata sul traguardo di Zola Predosa, nel Bolognese, dove si è consumato il Campionato Italiano su strada della categoria Under 23. Una medaglia di bronzo che certifica una volta di più la qualità del corridore lecchese di Mandello del Lario, 21 anni portacolori del team veneto Zalf Euromobil Désirée Fior, reduce da due successi di tappa al Giro d’Italia U23: "È un podio che mi lascia un pò di amaro in bocca - ha scritto Colnaghi sul proprio profilo di Facebook-. Era un campionato italiano alla mia portata, peccato perché stavo bene e ho corso come piace a me, all’attacco con tanto vento in faccia: speravo e credevo in un risultato migliore".

"È da anni che inseguo la maglia tricolore , purtroppo resta ancora un sogno ma soprattutto un obiettivo". C’è sempre stato feeling fra Colnaghi e la corsa tricolore: il giovane lecchese fu infatti terzo a Boario Terme tra gli allievi nel 2015 (allora in maglia Velo Club Sovico), e secondo con gli juniores della Ciclistica Biringhello a Solbiate Arno nel 2016. Nella stessa giornata che ha regalato il bronzo a Colnaghi, la comasca Evelin Romnia Di Sciuva (Cicli Fiorin) si è classificata al secondo posto Borgo Valsugana in Trentino Alto Adige riservata dalle donne esordienti battuta soltanto dalla piacentina Irma Siri del gruppo sportivo Cadeo. Danilo Viganò