Colico, spacciatore accoltella agente della Locale: ferito poliziotto di 46 anni

Colico (Lecco) – Uomo a terra a Colico. Uno spacciatore ha accoltellato un agente di 46 anni della Polizia locale dell'Alto Lario. È successo nel pomeriggio del 9 gennaio nella zona dei boschi della droga.

Il poliziotto della Locale, durante un servizio di pattugliamento con i suoi colleghi, ha intercettato tre spacciatori. Due sono riusciti a scappare di corsa a piedi, mentre uno è stato bloccato. Ha comunque cercato di divincolarsi, aprendosi la strada a colpi di fendente di un coltello che ha estratto dalla tasca prima che gli agenti riuscissero a immobilizzarlo e perquisirlo.

Lo spacciatore ha così ferito il 46enne in divisa. Fortunatamente non ha raggiunto né lesionato organi o parti vitali, ma solo la mano che il poliziotto ha proteso d'istinto per difendersi e parare la coltellata. L'agente è stato soccorso dai volontari della Croce rossa di Colico e poi trasferito in ambulanza in ospedale a Gravedona. Le sue condizioni non sono gravi.

Lo spacciatore aveva le tasche piene di soldi, probabilmente l'incasso della giornata di spaccio. È stato arrestato. "L’attività degli agenti della Polizia locale dell'Alto Lario, a tutela della sicurezza e della legalità continua senza sosta con il pieno sostegno e l’apprezzamento degli amministratori locali”, commentano i sindaci Monica Gilardi di Colico, Stefano Cassinelli di Dervio e Massimo Vergani di Dorio, che sperano che il loro agente della Locale si ristabilisca presto.