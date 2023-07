Colico, giovane accusa malore al campo scout: interviene il Soccorso Alpino

Lecco, 24 luglio 2023 – Malore in un campo scout ieri mattina nel Lecchese. Un giovane, che stava campeggiando col suo gruppo nella località di Villa Osio, nel comune di Colico, si è sentito male e per lui si è reso necessario l’intervento del Soccorso Alpino.

Nella tarda mattinata il ragazzo ha iniziato ad accusare un malessere e i compagni hanno immediatamente allertato i soccorsi con una richiesta di aiuto. In breve tempo sul posto è intervenuto il personale della stazione di Valsassina-Valvarrone del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana, in collaborazione con la Croce rossa di Colico. Il giovane è stato valutato e trasportato per le cure mediche.