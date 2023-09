Colico, risse e clienti pericolosi: bar chiuso per 15 giorni

Colico (Lecco), 7 settembre 2023 – Non c'è due senza tre. I carabinieri hanno chiuso per la terza volta sempre lo stesso bar a Colico. Le saracinesche dovranno restare abbassate per 15 giorni. Nonostante le precedenti serrate, il gestore dell'attività ha continuato ad accogliere e servire clienti pericolosi, tra cui pregiudicati e persone con precedenti di polizia.

Si sono inoltre registrate parecchie risse ed episodi di violenza fisica e verbale. A ordinare la chiusura del bar con la sospensione della licenza per due settimane è stato il questore Ottavio Aragona, proprio su richiesta dei militari, stanchi tra l'altro di dover continuare a intervenire per risolvere situazioni spiacevoli che altrimenti sarebbero trascese ulteriormente.

Dopo aver notificato al titolare il provvedimento in base all'articolo 100 del Tulp, il Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza - secondo cui il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini -, i carabinieri hanno apposto i sigilli sulla porta del bar. Se i quindici giorni di chiusura coatta non dovessero bastare, il prossimo provvedimento potrebbe essere la revoca definitiva della licenza.