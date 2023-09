Colico, si perdono sul Monte Scoggione: escursionisti salvati dal Soccorso alpino

Colico (Lecco), 4 settembre 2023 - Non sono riusciti a seguire il sentiero e si sono ritrovati in un canalone. Due giovani escursionisti, una ragazza di 23 anni e un ragazzo di 24, domenica mattina sono stati recuperati dai tecnici volontari del Soccorso alpino della Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana.

I due ventenni si sono persi nella zona del Monte Scoggione, a Colico. Non sono riusciti a individuare e seguire la traccia del sentiero giusto e si sono infilati in un canalone, cento metri più sotto rispetto al giusto passaggio. Piuttosto che rischiare oltre hanno chiesto aiuto agli operatori del 112, il numero unico di emergenza, che hanno a loro volta mobilitato i soccorritori del Soccorso alpino. Si sono subito messo in marcia cinque tecnici. Hanno impiegato un po' a localizzarli e raggiungerli. Dopo aver valutato la situazione e le loro condizioni, gli angeli della montagna della Valsassina hanno deciso che fosse meglio evacuare i due con l'eliambulanza di Areu di Como. I volontari del Cnsas invece sono rientrati alla base a piedi: l'intervento è stato molto lungo, è durato ore, sono ristati in ballo fino al tardo pomeriggio.

In contemporanea, altri tecnici del Soccorso alpino di Valsassina e Valvarrone hanno assistito pure un 82enne che si è sentito male al bivacco Riva Girami ai Comolli, a oltre 1.800 metri di quota, sul versante est della Grigna Settentrionale, il Grignone, in territorio di Pasturo. Pure lui è stato poi recuperato con l'eliambulanza per essere trasferito in ospedale a Gravedona.