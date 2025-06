Colico, attentato incendiario contro la Polizia locale: bruciate due auto di servizio

Colico (Lecco), 8 giugno 2025 – Attentato incendiario contro gli agenti della Polizia locale di Colico. Sabato sera qualcuno ha bruciato due loro auto di servizio. Le macchine erano posteggiate vicino al municipio, all'aperto, in un luogo non custodito. Sono una Jeep Renegade e una Subaru. Le fiamme hanno danneggiato anche altri due mezzi parcheggiati vicino. L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte. Massiccio il dispiegamento dei vigili del fuoco, intervenuti dal distaccamento di volontari di Bellano e da Morbegno, che hanno circoscritto il rogo e impedito che si propagasse ulteriormente. I due veicoli di servizio in dotazione agli agenti della Locale dell'Alto Lario sono stati completamente distrutti dal fuoco.

“A bordo c'erano pure tutte le nostre dotazioni ad esempio per rilevare gli incidenti, l'etilometro, l'autovelox – commenta attonito il comandante Edoardo Di Cesare -. I danni sono ingenti”.

Gli agenti tra l'altro in questo week end sono impegnati pure nelle operazioni elettorali per i referendum. Su quanto successo indagano pure i carabinieri. Sul fatto che si tratti di un atto doloso, quindi di un vero e proprio attentato incendiario, non ci sono dubbi. Le fiamme si sono propagate troppo velocemente e sarebbero stati trovati anche gli inneschi e sostanze acceleranti per appiccare il rogo.