Colico (Lecco), 15 settembre 2019 – A tagliare per primi il traguardo della tredicesima edizione del Giro dei Montecchi di Colico sono stati per primo Mattia Sottocornola dell’atletica Lecco Colombo Costruzioni con il tempo di 27’40 “, seguito da Massimiliamo De Bernardi della atletica Pidaggia ) 27’42” e da Carlo Barilani terzo classificato con il tempo di 29’26” mentre Davide Curioni del Gp Santi con 30’02” e il morbegnese Francesco Marchetti con 30’35” si sono classificati quarto e quinto.

A vincere sono stati però tutti i 400 atleti che hanno partecipato alla manifestazione di sport, solidarietà, divertimento e promozione del territorio. Parte del ricavato è stato devoluto infatti ai volontari dell’associazione Maria Letizia Verga e Bianca Garavaglia che hanno collaborato alla prima edizione della camminata Family run - Cammina con gli angeli Guia e Marco. L'ormai classico percorso storico e naturalistico, immerso nel verde e di inimitabile bellezza ha toccato il lungo Adda, Pian di Spagna, la fortezza spagnola Forte Fuentescostruita nel XVII secolo e Forte Montecchio che è la fortezza della Prima guerra meglio conservata in Europa.

Nella gara femminile prima al traguardo la ex campionessa italiana di maratona Ivana Iozzia. che ha chiuso la sua fatica in 32’10”, seconda classificata la colichese Contessa Greta del G,.P Santi , terza piazza per Fazzini Simona dell’atletica Premana. Madrina dell'appuntamento colichese, oganizzata dagli oltre200 soci e atleti dall'associazione sportiva Runners Colico fondata nel 2007, è stata l’ex campionessa mondiale di corsa in montagna Rosita Rota Gelpi che ha dato il via alle gare e presenziato alle premiazioni. Grande partecipazione anche per il Memorial AdrianoTosarini, giunto alla nona edizione.

“Siamo molto contenti anche per quest’anno dell’ottima partecipazione di concorrenti, quasi 400 nelle due gare previste – commenta il presidente dei Runners Colico Paolo Brambilla -. Ottima partecipazione anche nella prima edizione della Family Run, camminata non competitive di soli due chilometri riservata alle famiglie e che ripeteremo sicuramente anche il prossimo anno”. Da segnalare anche per quest'anno il sodalizio con I volontari del gruppo comunale dell'Aido di Colico che hanno avuto modo di informare tutti I partecipanti e I numerosi spettatori sulla preziosa attività di sensibilizzazione e di consegnare, attraverso Il presidente Olga Paggi il trofeo Aido ai primi classificati,