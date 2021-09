Colico (Lecco), 17 settembre 2021 – Un ciclista di 21 anni è stato investito e adesso è ricoverato in gravissime condizioni. Si è tagliato il collo da cui ha perso molto sangue. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi a Colico.

Il ciclista, che abita in paese, e un'automobilista 31enne al volante di una Renault Capture viaggiavano uno accanto all'altra in via Nazionale Sud, ma la quest'ultima probabilmente non si è accorta di lui, ha girato per imboccare una traversa e lo ha travolto. L'impatto è stato molto violento, in seguito all'urto un finestrino della macchina è andato in frantumi e giovane ha riportato una profonda ed esposta ferita alla gola. Per soccorrerlo sono intervenuti i sanitari del 118 con i volontari del Soccorso bellanese che lo hanno trovato steso a terra in una pozza di sangue a causa della copiosa emorragia dal collo. I soccorritori hanno subito tamponato la lesione impedendogli di morire dissanguato e soffocato dal suo stesso stesso sangue in strada.

Una volta stabilizzato il suo quadro clinico lo hanno trasferito d'urgenza in ambulanza a sirene spiegate all'Alessandro Manzoni di Lecco dove versa in prognosi riservata. Il 21enne non ha mai perso conoscenza, ma le sue condizioni restano estremamente critiche. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale del comandante Edoardo Di Cesare che stanno ora valutando la dinamica e le responsabilità. La guidatrice si è subito fermata a soccorrere il ciclista e sia l'alcoltest sia il drogatest sono risultati negativi, ma rischia lo stesso una denuncia per lesioni gravi.