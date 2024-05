Colico, cucciolo di cervo investito e ferito: lo salvano gli agenti della Provinciale

Colico (Lecco) 23 maggio 2026 – La mamma, proprio come quella di Bambi, lo aveva avvertito dei pericoli che corrono tutte le creature della foresta, specie le più giovani e indifese, come lui. Il piccolo di cervo però, come Bambi, non l'ha ascoltata, si è allontanato da lei e si è spinto da solo dove non avrebbe dovuto, in strada, fuori dai boschi dell'Olgiasca che sono la sua casa.

Un automobilista di passaggio che non lo ha lo ha visto lo ha così investito e ferito, senza che potesse più rialzarsi per correre al sicuro da lei. Fortunatamente, invece che da predatori feroci che lo avrebbero potuto sbranare approfittando della sua vulnerabilità, o da bracconieri senza scrupoli a caccia di giovane prede, il piccolo animali è stato trovato dagli agenti della Polizia locale di Colico, che a loro volta hanno allertato i colleghi della Polizia provinciale. Dopo averlo soccorso, i poliziotti del Nucleo ittico e venatorio della Provinciale, hanno trasferito il piccolo di cervo al Cras Stella del Nord di Calolziocorte. I veterinari e i volontari della Leidaa, la Lega Italiana per la difesa degli animali, che gestiscono il centro di recupero per animali selvatici, lo stanno ora curando, per consentirgli di rimettersi in piedi e – chissà – poter tornare presto a scorrazzare libero nei boschi dell'Olgiasca, dalla sua mamma, alla ricerca magari della sua Faline, come Bambi, per diventare un giorno il nuovo Grande Principe della Foresta.