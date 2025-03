Cinquantaseienne investito sulla linea ferroviaria. Pesanti le ripercussioni sul collegamento

Linea Lecco–Sondrio interrotta per quasi tutta la mattina di ieri. Non per guasti, disservizi né scioperi, ma purtroppo per un brutto incidente, costato la vita a Carlo Coppa, bellanese. Il 56enne, che lavorava a Mandello del Lario, intorno alle 8.30 è stato investito da un treno vicino alla stazione di Mandello del Lario. Lo hanno soccorso i sanitari di Areu con i volontari del Soccorso degli alpini di Mandello e i vigili del fuoco di Bellano, ma lui era già morto sul colpo. In posto anche i carabinieri, gli agenti della Polizia ferroviaria e i tecnici di Rfi. La circolazione ferroviaria è stata interrotta tra le stazioni di Lierna e Mandello. Pesanti le conseguenze per i pendolari durante la fascia di punta: quattro le corse cancellate, almeno altrettante quelle con ritardi consistenti e poi treni che non hanno effettuato tutte le fermate previste, con partenze e arrivi in altre stazioni rispetto a quelle da programma e orario regolare.

D.D.S.