Ciclista di 36 anni soccorso sulla Super e multato La strada è vietata alle bici

Un ciclista di 36 anni è caduto sulla 36, dove nemmeno avrebbe dovuto andare, perchè la Supestrada è vietata ai ciclisti. È successo ieri pomeriggio lungo la Milano–Lecco, all’uscita del tunnel del Monte Barro, in direzione sud verso Milano. Non è chiaro come il 36enne sia finito lì e dove abbia imboccato la Super. È stato soccorso dai sanitari di Areu con i Volontari del soccorso di Calolziocorte, che lo hanno assistito e trasferito in ospedale a Lecco. Non versa in gravi condizioni. Probabilmente dovrà pagare una multa, nonmolto salata rispetto alla grave imprudenza che ha commesso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polstrada. A causa dell’incidente si sono registrate ulteriori code durante un venerdì già da bollino nero.