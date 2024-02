Chiuso per lavori. Il passaggio a livello taglia in due la città

Como divisa in due per due interi giorni e due intere notti. A causa di lavori che non possono proprio più essere rimandati, il passaggio a livello di piazza del Popolo chiude e rimane abbassato continuativamente da martedì sera alle 22 fino alle 8 di venerdì mattina. Si prevedono notevoli disagi. L’intervento, previsto inizialmente per Natale, era stato posticipato una prima volta per scongiurare di scatenare il caos viabilistico durante il periodo della corsa ai regali. I tecnici incaricati avrebbero dovuto quindi mettersi all’opera a partire da domani sera, ma sono impegnati altrove e quindi hanno chiesto di rimandare nuovamente l’allestimento del cantiere, sebbene di un solo giorno.

Durante i lavori in corso in piazza del Popolo, all’altezza del passaggio a livello, non possono circolare né i pedoni né gli automobilisti. Cambiano inoltre i percorsi obbligati. È prevista inoltre la temporanea deviazione dei tragitti dei bus del servizio di trasporto pubblico locale, gestite dagli autisti di Asf autolinee e Fnm autoservizi. È sospesa provvisoriamente la ztl in entrambi i sensi di marcia lungo il percorso di piazza Verdi, via Rodari, via Bianchi Giovini, piazza Cavour, via Fontana e via Fratelli Cairoli. D.D.S.