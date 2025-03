Cernusco Lombardone, furto in casa: i ladri in fuga nascondono una pistola

Cernusco Lombardone (Lecco), 29 marzo 2025 - Una Ruby Eibar M16 calibro 7.65, tipo quelle in dotazione agli ufficiali francesi durante la Prima guerra mondiale. Un ferro vecchio, quasi un residuato bellico. Ma la pistola era perfettamente funzionante, oliata, carica e pronta all'uso. L'hanno recuperata i carabinieri dell'aliquota Radiomobile di Merate intervenuti a sirene spiegate a Cernusco Lombardone per sventare un furto in corso in un'abitazione.

La chiamata

A chiamare i militari, un residente della zona zona che ha visto due sconosciuti entrare di nascosto nell'appartamento di un vicino di casa, in un condominio. Gli intrusi, quando hanno sentito le sirene della gazzella dei carabinieri avvicinarsi, hanno preferito battere in ritirata e scappare a mani vuote. Durante la fuga si sono disfatti anche della semiautomatica, che hanno nascosto alla bell'e meglio: probabilmente avevano l'intenzione di torbare a recuperarla più tardi.

La pistola

I carabinieri però durante il sopralluogo hanno trovato la pistola: aveva il colpo in canna e il caricatore pieno con tutti i 9 colpi. Probabilmente l'arma è stata rubata durante un precedente furto. Sono in corso accertamenti per risalire a chi appartenga e se eventualmente sia stata utilizzata e quando, come sono in corso le indagini per cercare di identificare i ladri poi scappati. Un paio di settimane fa a Lomagna è stato denunciato il furto, tra il resto, di una pistola durante una razzia in casa.