Centro Villa Grugana: piccoli alpini crescono

La baby naja a casa dei missionari del Pime. I padri del Pontificio istituto missioni estere hanno aperto le porte del loro centro di Villa Grugana di Calco a 120 ragazzini e ragazzine, dalla quarta elementare alla seconda media, per un campo delle penne nere dell’Ana di Lecco e Milano. I giovani alpini sono divisi in battaglioni e brigate e sono acquartierati in un accampamento di venti tende. Li seguono una sessantina di penne nere coordinate dal capocampo Dino Sala. Tra alza e ammainabandiera, frequentano lezioni di rudimenti di protezione civile, antincendio, telecomunicazioni, operazioni di ricerca e arrampicata. Partecipano inoltre a visite guidate alla Linea Cadorna e Forte Montecchio sulle tracce delle testimonianze della Grande guerra. "Proponiamo i valori che sono all’origine della nostra associazione, che tramandiamo da generazioni e che continuano ad essere validi e importanti anche per i nostri tempi – sottolinea Emiliano Invernizzi, presidente dell’Ana di Lecco –. Amicizia, solidarietà, aiuto reciproco, amore e rispetto per le nostre tradizioni e per la storia delle penne nere: sono i valori che sintetizziamo con la parola alpinità e che crediamo possano far breccia anche tra i bambini".