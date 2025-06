Centro città senza connessione, verranno installati mini router

Campo telefonico anche in centro a Merate, dove invece oggi risulta quasi impossibile sia telefonare, sia connettersi al rete internet. È il progetto Das, che prevede l’installazione di 8 mini-router che verranno installati appunto nel centro storico di Merate, ogni dei quali in grado di coprire un’area di un raggio di 180 metri. Ogni mini-router avrà una potenza massimo inferiore agli 8W, a prova di complottisti. Possono connettersi gli urenti di tutti gli operatori telefonici. "Le frequenze utilizzate dall’impianto saranno quelle a disposizione degli operatori di telefonia mobile – spiega il sindaco Mattia Salvioni, che si appresta a realizzare quanto annunciato l’iniziativa in campagna elettorale -. La distribuzione sia attiva che passiva è di tipo completamente trasparente alla tecnologia radio utilizzata dagli operatori e quindi in grado di servire future modifiche degli standard di modulazione nelle bande relative. L’impianto è predisposto per la distribuzione di tutti i segnali disponibili in tutte le bande". Costo complessivo dell’intervento: 172mila euro. D.D.S.