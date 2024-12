Lecco, i 101 anni di Maddalena: campionessa di scherma e di amore per i cani abbondonati

Lecco, 29 dicembre 2024 – Doppio affondo per la campionessa svizzera di scherma Maddalena Schiefer. In un solo giorno ha festeggiato 101 anni e Natale.

I 101 anni di Maddalena

L'ex campionessa svizzera di scherma Maddalena Schiefer ha compiuto 101 anni. Li ha festeggiati il 25 dicembre agli Istituti Airoldi e Muzzi di Lecco, che dal 2022 è la sua casa. Maddalena, oltre che campionessa di scherma, è stata anche una grande nuotatrice. Oltre allo sport, la sua passione sono sempre stati i cani abbandonati: fin quando ha potuto ha collaborato a lungo con i volontari del canile per trovare una nuova famiglia per ai trovatelli. Nativa di Lugano, sul lago di Como a Lecco l'ultracentenaria è approdata per amore, per sposare il dentista lecchese Giovanni Amici, di cui è rimasta vedova ormai 60 anni fa. Accanto a lei, il figlio Silvio, la figlia Elisabetta e la nuora Nicoletta. E poi il presidenti degli Iram Giuseppe Canali, la vicepresidente Rosaria Bonacina, il direttore sanitario Andrea Millul, il medico di reparto Roberto Spini e quanti quotidianamente la assistono e si prendono cura di lei.

La mappa dei centenari

Quest'anno, nel 2024, agli Iram sono state sette in tutto le feste degli ospiti che hanno raggiunto o superato il secolo di vita. In provincia di Lecco invece gli over 100 sono 115 in tutto. Le più longeve sono le donne: sono 97 ad essere entrare nel club del secolo. I maschi invece sono solo 18, la netta minoranza. I centenari lecchesi risiedono 23 a Lecco, 8 a Merate, 7 a Mandello del Lario, 6 a Casatenovo, 5 a Valmadrera, 4 a Brivio, Colico, Galbiate, 3 a Calco, Calolziocorte, Missaglia e Monticello Brianza, Oggiono, Olgiate Molgora e Olginate, 2 a Bellano, Bulciago, Cesana Brianza, Paderno d'Adda, Premana e Sirtori, 1 Barzago, Barzanò, Civate, Cassina Valsassina, Castello Brianza, Colle Brianza, Costa Masnaga, Cremeno, Esino Lario, Garbagnate Monastero, Malgrate, Molteno, Montevecchia, Oliveto Lario, Perledo, Primaluna, Robbiate, Rogeno, Santa Maria, Varenna e Viganò. Le più longeve sono le donne, 97, mentre i maschi sono 18 uomini. In Lombardia gli over 100 sono 3.309, in Italia 21.211